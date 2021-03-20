Стал известен ориентировочный срок восстановления Малкина после травмы

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустит несколько недель из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, у 34-летнего россиянина выявлена травма нижней части тела.

«Это большая потеря для всего, что он приносит нашей команде. Но мы, конечно, воодушевлены тем, что вернём его, надеюсь, своевременно», — прокомментировал травму российского форварда главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

В нынешнем сезоне на счету Малкина 24 (8 + 16) очка в 29 сыгранных матчах за «Питтсбург».

Ранее сообщалось, что Василевский — первый вратарь в истории НХЛ с сериями из десяти побед подряд в трёх сезонах кряду.