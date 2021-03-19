Василевский — первый вратарь в истории НХЛ с сериями из 10 побед подряд в трёх сезонах кряду
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Встреча проходила на стадионе «Амали Арена» в Тампе и завершилась со счётом 4:2.
В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Алекс Киллорн, Янни Гурд, Росс Колтон и Виктор Хедман, в составе «Чикаго» — Маттиас Янмарк и Дилан Строум.
Российский вратарь Андрей Василевский отразил 19 бросков из 21, сделал результативную передачу и одержал десятую победу подряд, повторив личный рекорд в НХЛ.
Таким образом, Василевский стал первым вратарём в истории НХЛ с сериями из десяти побед подряд в трёх сезонах кряду.
Ранее сообщалось, что дубль Бучневича и гол Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Филадельфию» со счётом 9:0.