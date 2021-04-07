Варламов признан второй звездой дня НХЛ, Панарин — третьей

Короткая ссылка
Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов назван второй звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Варламов признан второй звездой дня НХЛ, Панарин — третьей
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. 

Варламов отразил в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (1:0) 29 бросков и отстоял на ноль. 

Главной звездой дня стал форвард «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон. Третьей звездой признан российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который набрал четыре очка (1 + 3) в игре с «Питтсбург Пингвинз» (8:4).

Ранее сообщалось, что Панарин вышел на второе место в сезоне НХЛ по очкам, набранным в среднем за матч.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить