Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов назван второй звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Варламов отразил в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (1:0) 29 бросков и отстоял на ноль.

Главной звездой дня стал форвард «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон. Третьей звездой признан российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который набрал четыре очка (1 + 3) в игре с «Питтсбург Пингвинз» (8:4).

Ранее сообщалось, что Панарин вышел на второе место в сезоне НХЛ по очкам, набранным в среднем за матч.