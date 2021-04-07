Варламов признан второй звездой дня НХЛ, Панарин — третьей
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Варламов отразил в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (1:0) 29 бросков и отстоял на ноль.
Главной звездой дня стал форвард «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон. Третьей звездой признан российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который набрал четыре очка (1 + 3) в игре с «Питтсбург Пингвинз» (8:4).
Ранее сообщалось, что Панарин вышел на второе место в сезоне НХЛ по очкам, набранным в среднем за матч.