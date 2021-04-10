Тренер «Рейнджерс» оценил игру Георгиева, который провёл первый матч с 20 марта

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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн высказался об игре российского голкипера команды Александра Георгиева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тренер «Рейнджерс» оценил игру Георгиева, который провёл первый матч с 20 марта
  • Reuters
  • © Brad Penner-USA TODAY Sports

«Мне очень понравилась его игра. Я думаю, что Джорджи уже опытен, поскольку он обычно играет с «островитянями». Нелегко сидеть на замене так долго, как он, выходить и играть так, как сегодня. Мне очень понравилась его игра», — цитирует Куинна сайт НХЛ.

«Рейнджерс» обыграл «Айлендерс» со счётом 4:1. Георгиев отразил 31 бросок из 32. Причём российский вратарь вышел на лёд впервые с 20 марта.

Ранее сообщалось, что две передачи Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» взять верх над «Айлендерс» в НХЛ.

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