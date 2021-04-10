Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» взять верх над «Айлендерс» в НХЛ
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Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась в пользу гостей — 4:1.
В составе «Рейнджерс» отличились Алекси Лафренье, Колин Блэквелл, К'Андре Миллер и Мика Зибанеджад. Хозяева ответили только голом Энди Грина.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Его одноклубник, вратарь и соотечественник Александр Георгиев отразил 31 бросок из 32.
Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов спас свою команду 32 раза.
Ранее сообщалось, что гол Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Баффало Сэйбрз» в НХЛ.