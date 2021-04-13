Контракт Гусева с «Флоридой», обмены Барабанова и Куликова, новые партнёры для Овечкина: главные события дедлайна НХЛ

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Сергей Стариков
В национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился период дозаявок. Расторгший контракт с «Нью-Джерси» форвард Никита Гусев перешёл во «Флориду», а нападающего Александра Барабанова «Торонто» обменял в «Сан-Хосе». В свою очередь, защитник Дмитрий Куликов отправился в «Эдмонтон», а капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил в партнёры лучшего снайпера «Детройта» Энтони Манту и Майка Раффля из «Филадельфии».
Контракт Гусева с «Флоридой», обмены Барабанова и Куликова, новые партнёры для Овечкина: главные события дедлайна НХЛ
  • Российский хоккеист Никита Гусев
  • Reuters
  • © Joe Camporeale

Второй шанс Гусева

 

Одним из главных событий последних дней периода дозаявок в НХЛ стало подписание контракта между Никитой Гусевым и «Флорида Пантерз». Один из главных героев Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане оказался не нужен «Нью-Джерси» и сначала был выставлен на драфт отказов, но оказался не нужен ни одной команд, а затем расторг соглашение с клубом. В связи с этим были все основания полагать, что россиянин может и вовсе не найти новое место работы, вследствие чего его возвращение на родину станет неизбежным, однако в дело вмешались «Пантерз». Один из сильнейших коллективов Центрального дивизиона решил дать форварду ещё один шанс и усилить состав перед плей-офф.

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Исходя из сложившейся ситуации, «Флориду» можно считать практически идеальным местом для продолжения карьеры Гусева. Да, ради шанса побороться за Кубок Стэнли и подтвердить свою профпригодность ему пришлось пойти на солидное понижение зарплаты (в «Девилз» он зарабатывал $4,5 млн в год, а в «Пантерз» — $1 млн), однако это решение может оказаться оправданным. Во многом благодаря фигуре главного тренера, имеющего опыт работы с техничными и креативными игроками. Именно с именем Джоэля Кеннвилля связаны последние крупные успехи «Чикаго», в составе которого «творили» такие звёзды, как Патрик Кейн и Артемий Панарин. Если в «Нью-Джерси» Никите приходилось играть в непривычный хоккей, который не позволял ему раскрыться, то в новом коллективе всё может быть иначе.

Сам же Гусев уже демонстрировал, что способен показывать неплохие результаты, если не заставлять его действовать в неудобной для него манере. В прошлой регулярке он был вторым лучшим бомбардиром «Девилз», а провалился лишь после прихода на тренерский мостик делающего ставку на силовой хоккей Линди Раффа. Во «Флориде» уже успели восхититься мастерством россиянина и отметить его навыки плеймейкера, а Кеннвилль пообещал найти ему место в составе. И это несложно, учитывая, что левый нападающий Энтони Дюклер травмирован, в первом звене выходит Мэйсон Марчмент, набравший всего восемь (2 + 6) очков в 25 матчах, а в третьем — Райан Ломберг (два (1 + 1) в 23-х).

«Мы найдём ему место в составе, и он сам скажет, сколько будет играть и где конкретно. Это очень мастеровитый игрок, который умеет забивать и хорош в большинстве. Он может играть с хорошими игроками. Возможно, он получит такую возможность сразу же. Мы посмотрим, как он с этим справится, а там будем решать. С ним в составе у нас однозначно будет хороший выбор», — заявил Кенневиль.

 

Обмены Барабанова и Куликова

 

До конца дедлайна бывший клуб Гусева расстался с ещё одним российским хоккеистом. Вслед за форвардом коллектив покинул защитник Дмитрий Куликов, пополнивший состав лишь в начале сезона. При этом «Нью-Джерси» не стал требовать от «Эдмонтона» серьёзной компенсации и согласился обменять его на выбор в четвёртом раунде драфта 2022 года. Наверняка это обусловлено тем, что контракт россиянина истекает уже летом, после чего он станет неограниченно свободным агентом.

Примечательно, что в нынешнем первенстве Куликов был стабильным игроком основы «Девилз» и провёл 38 матчей из 40. При этом в основном он выходил в первой паре защитников и был призван прикрывать тылы, пока его партнёр Пи Кей Суббэн активно помогал атаке. Не сказать, чтобы это получалось идеально (на данный момент показатель полезности россиянина составляет «-4»), но на фоне канадца («-13») эти цифры выглядят неплохо. Но, судя по всему, в «Нью-Джерси» сочли это недостаточным и решили избавиться от игрока, пока за него можно выручить хоть что-то. Дмитрий же получил шанс вновь вернуться в Канаду, в которой провёл три последних года. Тогда он выступал за «Виннипег».

Что касается Барабанова, то тот явно не оправдал надежды тренерского штаба «Торонто». В нынешнем чемпионате он провёл 13 матчей и отметился лишь одной результативной передачей — худший показатель среди нападающих команды, выходивших на лёд десять и более раз. В основном Александр появлялся в звене с Пьером Энгваллом и Уэйном Симмондсом, но не выделялся даже на их фоне. Как итог, переход в «Сан-Хосе» в обмен на Антти Суомелу. Финн демонстрирует ещё менее впечатляющие цифры (ни одного балла в четырёх играх), зато и зарабатывает меньше ($700 тыс. вместо $925 тыс.).

Рассуждать о перспективах Барабанова на новом месте работы довольно сложно. Пребывание в «Торонто» заставило серьёзно задуматься, обладает ли он необходимыми навыками для успешной карьеры в заокеанской лиге, а отсутствие доверия тренера ввиду колоссальной конкуренции лишь усугубило ситуацию. При этом нельзя с уверенностью сказать, что в «Шаркс» у него будет значительно больше шансов проявить себя. Путь в первое звено ему закрывает лучший бомбардир команды Эвандер Кейн (16 + 19), а за места во втором и четвертом придётся побороться с Рудольфсом Балчерсом (6 + 7) и Джоном Леонардом (3 + 9).

 

Усиление для «Вашингтона»

 

В последние дни перед дедлайном масштабную дозаявочную кампанию провёл «Вашингтон». Столичный коллектив решил перетряхнуть атакующую линию и провернул масштабный обмен с «Детройтом». В «Ред Уингз» отправились форварды Рихард Паник и Якуб Вран, а также по одному выбору на двух драфтах, а в обратном направлении — Энтони Манта. Канадец давно считается очень талантливым и потенциально звёздным хоккеистом, но пока ему не удалось оправдать выданные ему авансы. Возможно, виной тому не самый сильный состав команды, что подтверждают её недавние результаты. В последний раз она выходила в плей-офф в 2016 году, а пробивалась в полуфинал конференции — в 2013-м.

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При этом ставка на Манту кажется довольно рискованной. За неполные пять лет тот лишь раз становился лучшим снайпером «Детройта» в регулярке (24 гола в сезоне-2017/18) и ни разу не преодолевал отметку в 48 очков. На фоне Враны это смотрится не впечатляюще. За неполный прошлый чемпионат чех набрал 52 (25 + 27) балла, а в нынешнем и вовсе опережал канадца в гонке бомбардиров (25:21), проводя на льду в среднем почти на четыре минуты меньше. И не стоит забывать про возраст. Якуб моложе на полтора года, что в перспективе тоже может иметь большое значение.

Помимо неоднозначного приглашения Манты, «Вашингтон» также привлёк нападающего «Филадельфии» Михаэля Раффля. Компенсация за австрийца оказалась значительно меньше (выбор в пятом раунде драфта 2021 года), но и по своему уровню его нельзя поставить в один ряд с канадцем. В нынешнем первенстве форвард записал на свой счёт три гола и пять передач, а за карьеру лишь раз преодолевал отметку 30 баллов.

Таким образом, «Вашингтон» сменил одних крайних форвардов на других. На левый край вместо Враны пришёл Раффль, а на правый — Манта вместо Паника. Насколько это правильный шаг со стороны Питера Лавиолетта и компании — покажет время, но уже сейчас можно сказать, что «Кэпиталз» делают солидную ставку на нынешний плей-офф. В противном случае они бы не пошли на такие серьёзные изменения. На этом фоне уход защитника Йонаса Зигенхалера в «Девилз» кажется не таким важным. 23-летний швейцарец лишь семь раз появлялся на льду и не отметился ни одним баллом за результативность.

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