«Вашингтон» анонсировал возвращение болельщиков на стадион

«Вашингтон Кэпиталз» объявил о возвращении зрителей на трибуны домашней арены на оставшиеся матчи сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает официальный сайт клуба, первую встречу со зрителями «Вашингтон» проведёт в рамках регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс».

Трибуны стадиона «Кэпитал уан-арена» заполнят на 10% от вместимости — 2,1 тыс. зрителей.

Матч «Вашингтон» — «Айлендерс» состоится 28 апреля. Начало — в 02:00 мск.

Ранее сообщалось, что матчи НБА и НХЛ перенесут после убийства полицией темнокожего в Миннесоте.