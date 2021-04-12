«Нью-Джерси» обменял российского хоккеиста Куликова в «Эдмонтон»

«Нью-Джерси Дэвилз» обменял российского защитника Дмитрия Куликова в «Эдмонтон Ойлерз».

Как сообщает пресс-служба «Дэвилз», в обмен американский клуб получил от «Ойлерз» условный выбор в четвёртом раунде драфта-2022, который может поменяться на третий раунд драфта, если канадский коллектив сможет пройти одну стадию плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В 38 матчах нынешнего сезона Куликов отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин признан третьей звездой матча с «Даллас Старз».