ЦСКА сыграет в финале Кубка Гагарина третий раз подряд
Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0.
В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов и Максим Соркин.
Таким образом, ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина.
Отметим, что москвичи сыграют в финале Кубка третий раз подряд. В сезоне-2017/2018 они потерпели поражение от «Ак Барса», в сезоне 2018/2019 одержали победу над «Авангардом» (4-0). Сезон-2019/2020 не был завершён из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что «Авангард» победил «Ак Барс» и вышел вперёд в серии финала Востока КХЛ.