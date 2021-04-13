ЦСКА сыграет в финале Кубка Гагарина третий раз подряд

Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в шестом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0.

В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов и Максим Соркин.

Таким образом, ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина.

Отметим, что москвичи сыграют в финале Кубка третий раз подряд. В сезоне-2017/2018 они потерпели поражение от «Ак Барса», в сезоне 2018/2019 одержали победу над «Авангардом» (4-0). Сезон-2019/2020 не был завершён из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что «Авангард» победил «Ак Барс» и вышел вперёд в серии финала Востока КХЛ.