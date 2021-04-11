«Авангард» победил «Ак Барс» и вышел вперёд в серии финала Востока КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в пятом матче серии финала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Ак Барса» дубль оформил Дмитрий Воронков.

Победу «Авангарду» принесли шайбы Семёна Чистякова, Ильи Ковальчука и Рида Буше, забросившего в овертайме победную шайбу.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу «Авангарда». Шестая игра пройдёт в подмосковной Балашихе 13 апреля.

Ранее сообщалось, что СКА в третьем овертайме победил ЦСКА и сократил отставание в серии финала Запада в КХЛ.