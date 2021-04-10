СКА в третьем овертайме победил ЦСКА и сократил отставание в серии финала Запада в КХЛ

Короткая ссылка
Петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче серии финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА в третьем овертайме победил ЦСКА и сократил отставание в серии финала Запада в КХЛ
  • @hcSKA
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В основное время за ЦСКА забили Максим Мамин и Брендан Лайпсик, а в составе СКА отличились Василий Подколзин и Кирилл Марченко.

В двух овертаймах команды не выявили сильнейшего. Победу СКА принесла шайба Подколзина, отличившегося в третьем овертайме.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу ЦСКА. Шестая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 12 апреля.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» победил «Авангард» и сравнял счёт в серии финала Востока КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить