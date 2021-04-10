СКА в третьем овертайме победил ЦСКА и сократил отставание в серии финала Запада в КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче серии финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В основное время за ЦСКА забили Максим Мамин и Брендан Лайпсик, а в составе СКА отличились Василий Подколзин и Кирилл Марченко.

В двух овертаймах команды не выявили сильнейшего. Победу СКА принесла шайба Подколзина, отличившегося в третьем овертайме.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу ЦСКА. Шестая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 12 апреля.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» победил «Авангард» и сравнял счёт в серии финала Востока КХЛ.