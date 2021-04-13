«Аризона» в первом матче Просветова в стартовом составе уступила «Колорадо»

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 4:2.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад, Натан Маккиннон и Микко Рантанен (2). В составе «Аризоны» — Майкл Бантинг и Юхан Ларссон.

Российский вратарь «Койотс» Иван Просветов впервые вышел на лёд с первых минут игры и отразил 16 бросков из 19.

Ранее сообщалось, что матчи НБА и НХЛ перенесут после убийства полицией темнокожего в Миннесоте.