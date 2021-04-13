«Аризона» в первом матче Просветова в стартовом составе уступила «Колорадо»
- Reuters
- © Ron Chenoy-USA TODAY Sports
Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 4:2.
В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад, Натан Маккиннон и Микко Рантанен (2). В составе «Аризоны» — Майкл Бантинг и Юхан Ларссон.
Российский вратарь «Койотс» Иван Просветов впервые вышел на лёд с первых минут игры и отразил 16 бросков из 19.
Ранее сообщалось, что матчи НБА и НХЛ перенесут после убийства полицией темнокожего в Миннесоте.