«Аризона» в первом матче Просветова в стартовом составе уступила «Колорадо»

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«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Аризона» в первом матче Просветова в стартовом составе уступила «Колорадо»
  • Reuters
  • © Ron Chenoy-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 4:2.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад, Натан Маккиннон и Микко Рантанен (2). В составе «Аризоны» — Майкл Бантинг и Юхан Ларссон.

Российский вратарь «Койотс» Иван Просветов впервые вышел на лёд с первых минут игры и отразил 16 бросков из 19.

Ранее сообщалось, что матчи НБА и НХЛ перенесут после убийства полицией темнокожего в Миннесоте.

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