«Питтсбург» разгромил «Филадельфию» в НХЛ, Малкин набрал два очка

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз».

Встреча, проходившая в «Уэллс Фарго-центре» в Филадельфии, завершилась крупной победой гостей со счётом 7:3.

Дубль в составе победителей оформил Сидни Кросби, по шайбе забросили Маркус Петтерссон, Джейк Гюнцель, Джейсон Цукер, Марк Фридман и Джон Марино. У «Филадельфии» отличились Джастин Браун, Шон Кутюрье и Трэвис Конечны.

Российский форвард гостей Евгений Малкин отдал две результативные передачи. Защитник хозяев Иван Проворов не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что дубль и ассист Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Чикаго» в НХЛ.