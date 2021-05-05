Дубль и ассист Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Чикаго» в НХЛ

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В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс».
Дубль и ассист Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Чикаго» в НХЛ
  • © Reuters

Матч, проходивший на «Пи-энд-Си Арене» в Роли, завершился победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей по дублю оформили Андрей Свечников и Нино Нидеррайтер. По разу отметились Теуво Терявяйнен и Мартин Нечас. В составе проигравшей команды дважды отличился Алекс Дебринкэт и один раз — Майк Хардман.

Российский форвард хозяев Андрей Свечников забросил две шайбы и отдал результативный пас. Защитник гостей Никита Задоров не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Оттава» одержала победу над «Виннипегом», Зайцев забросил победную шайбу.

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