Дубль и ассист Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Чикаго» в НХЛ

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс».

Матч, проходивший на «Пи-энд-Си Арене» в Роли, завершился победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей по дублю оформили Андрей Свечников и Нино Нидеррайтер. По разу отметились Теуво Терявяйнен и Мартин Нечас. В составе проигравшей команды дважды отличился Алекс Дебринкэт и один раз — Майк Хардман.

Российский форвард хозяев Андрей Свечников забросил две шайбы и отдал результативный пас. Защитник гостей Никита Задоров не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Оттава» одержала победу над «Виннипегом», Зайцев забросил победную шайбу.