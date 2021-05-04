«Оттава» одержала победу над «Виннипегом», Зайцев забросил победную шайбу

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» одержала победу над «Виннипег Джетс».

Матч, проходивший в «Канадиан-Тайр-центре» в Оттаве, завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Автором победного броска стал российский защитник Никита Зайцев. Ещё одну шайбу за «Оттаву» забросил Коннор Браун. Российские хоккеисты хозяев Евгений Дадонов и Артём Зуб очков не набрали.

У «Винипега» отличился Джош Моррисси.

Ранее сообщалось, что гол Ничушкина и ассист Барабонова помогли «Колорадо» выиграть у «Сан-Хосе» в НХЛ.