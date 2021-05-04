«Оттава» одержала победу над «Виннипегом», Зайцев забросил победную шайбу
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Матч, проходивший в «Канадиан-Тайр-центре» в Оттаве, завершился победой хозяев со счётом 2:1.
Автором победного броска стал российский защитник Никита Зайцев. Ещё одну шайбу за «Оттаву» забросил Коннор Браун. Российские хоккеисты хозяев Евгений Дадонов и Артём Зуб очков не набрали.
У «Винипега» отличился Джош Моррисси.
Ранее сообщалось, что гол Ничушкина и ассист Барабонова помогли «Колорадо» выиграть у «Сан-Хосе» в НХЛ.