Гол Ничушкина и ассист Барабонова помогли «Колорадо» выиграть у «Сан-Хосе» в НХЛ
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Встреча, проходившая на арене «Эс-эй-пи-центр» в Сан-Хосе, завершилась победой гостей в овертайме — 5:4.
Автором победного броска стал Андре Бураковски. Еще по шайбе забросили Микко Рантанен, Габриэль Ландеског, Назем Кадри и россиянин Валерий Ничушкин.
У «Шаркс» отличились Эвандер Кейн (дважды), Тимо Майер и Томаш Гертл. Форвард хозяев Александр Барабанов записал на свой счёт ассист, защитник Николай Кныжов очков не набирал.
Ранее сообщалось, что «Флорида» одержала победу над «Далласом», Гусев забросил шайбу.