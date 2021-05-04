Гол Ничушкина и ассист Барабонова помогли «Колорадо» выиграть у «Сан-Хосе» в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» обыграл «Сан-Хосе Шаркс».
Гол Ничушкина и ассист Барабонова помогли «Колорадо» выиграть у «Сан-Хосе» в НХЛ
  • © Reuters

Встреча, проходившая на арене «Эс-эй-пи-центр» в Сан-Хосе, завершилась победой гостей в овертайме — 5:4.

Автором победного броска стал Андре Бураковски. Еще по шайбе забросили Микко Рантанен, Габриэль Ландеског, Назем Кадри и россиянин Валерий Ничушкин.

У «Шаркс» отличились Эвандер Кейн (дважды), Тимо Майер и Томаш Гертл. Форвард хозяев Александр Барабанов записал на свой счёт ассист, защитник Николай Кныжов очков не набирал.

Ранее сообщалось, что «Флорида» одержала победу над «Далласом», Гусев забросил шайбу.

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