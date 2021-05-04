«Флорида» одержала победу над «Далласом», Гусев забросил шайбу
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Матч, проходивший на арене «Би-би-энд-ти-центр» в Санрайзе, завершился победой «Флориды» в овертайме со счётом 5:4.
В составе хозяев отличились Джонатан Юбердо, Маккензи Уигар, Густав Форслинг, Александр Барков и Никита Гусев. В активе игрока «Флориды» Григория Денисенко голевая передача. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский оказался вне заявки на матч.
У «Далласа» забрасывали Джо Павелски, Роопе Хинц, Йоэль Кивиранта и Тайлер Сегин. Российский нападающий Денис Гурьянов отметился ассистом. Голкипер Антон Худобин после четырёх пропущенных шайб был заменён.
Ранее шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Вегас» в матче НХЛ.