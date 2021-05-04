Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Вегас Голден Найтс».

Встреча, проходившая в «Эксел Энерджи-центре» в Сент-Поле, завершилась победой «Уайлд» со счётом 6:5.

В составе «Миннесоты» дублем отметился Ник Бонино. Ещё по разу забрасывали Йоэль Эрикссон Эк, Кевин Фиала, Юнас Бродин и Кирилл Капризов. У «Вегаса» отличились Ши Теодор, Марк Стоун, Алекс Так, Алек Мартинес и Джонатан Маршессо.

Российский форвард хозяев Кирилл Капризов забросил шайбу на последней минуте встречи. Также на счету россиянина голевая передача.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» разгромила «Питтсбург» в НХЛ, Малкин отдал передачу в первом матче после травмы.