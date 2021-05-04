«Филадельфия» разгромила «Питтсбург» в НХЛ, Малкин отдал передачу в первом матче после травмы

В поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» разгромила «Питтсбург Пингвинз».

Матч, проходивший в «Уэллс Фарго-центре» в Филадельфии, завершился победой хозяев со счётом 7:2.

В составе «Флайерз» дубль оформил Клод Жиру. Ещё по разу отметились Кевин Хейз, Джоэль Фараби, Шейн Гостисбер, Уэйд Эллисон и Роберт Хег. Защитник Иван Проворов очков не набрал.

У «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби и Джейсон Цукер. Российский форвард Евгений Малкин отметился ассистом. Для него это был первый поединок после возвращения на лёд. Из-за травмы россиянин пропустил предыдущие 23 матча.

Ранее сообщалось, что два очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от проигрыша «Вашингтону».