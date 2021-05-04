Два очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от проигрыша «Вашингтону»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, проходившая на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей по разу забрасывали Ник Дауд, Конор Шири, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Никлас Бэкстрем и Том Уилсон. У «Рейнджерс» дублем отметился Мика Зибанеджад, ещё одна шайба на счету Каапо Какко.

Форвард хозяев Артемий Панарин отдал две результативные передачи, Павел Бучневич один раз ассистировал партнёрам. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 34 броска из 39. Форвард Виталий Кравцов очков не набрал.

Нападающий команды гостей Александр Овечкин проводил свой первый матч после травмы, но не отметился результативными действиями, как и защитник Дмитрий Орлов. Форвард Евгений Кузнецов и вратарь Илья Самсонов пропускали матч по дисциплинарным причинам: опоздали на командное мероприятие.

Ранее сообщалось, что не выходивший на лёд с марта Малкин сыграет с «Филадельфией».