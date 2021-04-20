Гол в большинстве и шаг в историю: Капризов побил рекорд 20-летней давности среди новичков «Миннесоты»

Кирилл Капризов вошёл в историю «Миннесоты», досрочно став самым результативным новичком в истории клуба. 23-летний форвард открыл счёт во встрече с «Аризоной», эффектно реализовав большинство. Благодаря этому голу российский хоккеист набрал 37 очков в 44 матчах и побил прежнее достижение Мариана Габорика. Капризов остаётся главным претендентом на звание лучшего дебютанта НХЛ этого сезона.

Российский нападающий Кирилл Капризов на протяжении всего сезона обновлял клубные рекорды в «Миннесота Уайлд», но теперь установил своё главное достижение в команде. Он стал самым результативным хоккеистом команды среди тех, кто проводил свой первый сезон в НХЛ. 23-летний спортсмен набрал 37 очков благодаря 18 голам и 19 результативным пасам. Прежде лучшим новичком «Уайлда» был словак Мариан Габорик. Он дебютировал в лиге в сезоне-2000/01 и сумел тогда записать на свой счёт 36 (18 + 18) очков.

Обойти словацкого хоккеиста Капризов смог в выездном матче с «Аризона Койотс». Уже на восьмой минуте встречи гости оказались в большинстве, а в последнее время «Миннесота» едва ли не каждый второй штраф соперника превращает в гол. Во время очередного розыгрыша Капризов открылся на пятачке, получил в касание пас от Ника Бонино и одним ударом клюшки перенаправил шайбу в ворота. Даже присутствие вокруг Капризова сразу трёх полевых игроков и одного голкипера не сдержало россиянина. В итоге встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу «Миннесоты».

Капризов заодно повторил другой клубный рекорд Габорика — по голам в дебютном сезоне НХЛ. Оба хоккеиста 18 раз поражали чужие ворота. В ближайшее время россиянин вполне сможет превзойти и этот показатель. Капризов и во встрече с «Аризоной» имел шансы сделать дубль, но три его следующих броска по воротам не достигли целей.

На первый взгляд, 37 очков в течение одного дебютного сезона могут показаться не самым выдающимся результатом. В сравнении с другими клубами это действительно так — именно «Миннесота» была до последнего времени командой, где новичок-рекордсмен набирал меньше всего очков. На втором месте с конца находился «Вегас Голден Найтс», созданный лишь в 2017 году, — у его самого результативного дебютанта Алекса Така тоже было 37 баллов. У пяти клубов рекордсменами значатся игроки, которые в свой первый же сезон превысили отметку в 100 очков. Среди них есть, к примеру, и Александр Овечкин, ворвавшийся в НХЛ с 52 голами и 54 передачами.

Но в случае с Капризовым необходимо каждый раз делать поправку на то, сколько матчей он провёл и сколько ещё успеет отыграть. Россиянину для его рекорда потребовалось 44 игры, в то время как Габорик выходил на лёд 71 раз — словаку едва удавалось набирать по очку за два матча, в то время как Капризов старается в среднем совершать по одному результативному действию за встречу. За последние 20 лет огромное число хоккеистов могли бы выступить лучше Габорика, но никто, кроме Капризова, этого так и не сделал.

Средняя результативность 23-летнего россиянина на данный момент составляет 0,841 очка за матч. Это уже вполне серьёзный результат, который в стандартном 82-матчевом сезоне позволял бы ему надеяться как минимум на 68 очков. В НХЛ так здорово никто не дебютировал с 2018 года, когда 85 баллов набрал Мэтью Барзал. К сожалению, у Капризова осталось в запасе ещё всего лишь 12 матчей, так что показатели россиянина всё-таки померкнут на фоне лучших бомбардиров прошлых лет. Для него уже будет большим достижением, если он доберётся до отметки в 50 очков.

Кстати, по средним набранным баллам Капризов уже входит в число лидеров «Миннесоты». Помимо Габорика (0,871 очка), впереди россиянина только ещё один словак, Павол Демитра (0,849 очка). Уроженец Новокузнецка проводит в клубе лишь четвёртый месяц, но уже оставил в «Миннесоте» больший след, чем суперзвёзды вроде Зака Паризе, Эрика Стаала и Микко Койву.

Увековечить дебютный сезон Капризова в НХЛ могла бы победа в споре за «Колдер Трофи» — приз лучшему игроку, проводящему свой первый полный сезон в лиге. Именно россиянин считается главным претендентом на награду, причём призывы отдать трофей ему звучат уже почти два месяца.

Сейчас Капризов лидирует среди лучших бомбардиров-новичков регулярного чемпионата, опережая ближайшего преследователя Джейсона Робертсона из «Даллас Старз» на четыре очка. У того, к слову, нынешний сезон не является первым — он дебютировал ещё в прошлом году, но формально считается новичком и тоже претендует на «Колдер Трофи».

Лучшего дебютанта в НХЛ определяет Ассоциация спортивных журналистов НХЛ, которая проводит голосование по итогам регулярки. В прошлые годы обладателем приза становились шесть российских игроков, а последним из них был Артемий Панарин в 2016-м.