Марло установил рекорд НХЛ по количеству сыгранных матчей в лиге

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло стал новым рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству сыгранных матчей.

Выйдя на лёд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:3 Б), 41-летний канадец начал свой 1768-й матч в лиге. По данному показателю он вышел на чистое первое место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей, обойдя легендарного нападающего «Детройт Ред Уингз» Горди Хоу.

Марло был выбран «Сан-Хосе» в первом раунде драфта-1997 под общим вторым номером. За свою карьеру в НХЛ форвард набрал 1196 (566+630) очков.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ, Кныжов забросил шайбу.