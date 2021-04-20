Марло установил рекорд НХЛ по количеству сыгранных матчей в лиге

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Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло стал новым рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству сыгранных матчей.
Марло установил рекорд НХЛ по количеству сыгранных матчей в лиге
  • Reuters
  • © John Locher/POOL PHOTOS-USA TODAY Sports

Выйдя на лёд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:3 Б), 41-летний канадец начал свой 1768-й матч в лиге. По данному показателю он вышел на чистое первое место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей, обойдя легендарного нападающего «Детройт Ред Уингз» Горди Хоу.

Марло был выбран «Сан-Хосе» в первом раунде драфта-1997 под общим вторым номером. За свою карьеру в НХЛ форвард набрал 1196 (566+630) очков.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ, Кныжов забросил шайбу.

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