«Флорида» одержала победу над «Коламбусом» в матче НХЛ, Бобровский отразил 34 броска
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Матч, который проходил в «Би-Би-энд-Ти-центре» в Санрайзе, завершился победой хозяев со счётом 4:2.
В составе «Флориды» дублем отметился Фрэнк Ватрано. Ещё по шайбе забросили Сэм Беннетт и Радко Гудас.
У «Блю Джекетс» отличились Оливер Бьёркстранд и Зак Далпе.
Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 32 броска из 34. Форвард «Флориды» Никита Гусев и защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков результативными действиями не отметились.
Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ, Кныжов забросил шайбу.