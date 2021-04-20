«Флорида» одержала победу над «Коламбусом» в матче НХЛ, Бобровский отразил 34 броска

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» взяла верх над «Колмбус Блю Джекетс».
«Флорида» одержала победу над «Коламбусом» в матче НХЛ, Бобровский отразил 34 броска
  • Reuters
  • © Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

Матч, который проходил в «Би-Би-энд-Ти-центре» в Санрайзе, завершился победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Флориды» дублем отметился Фрэнк Ватрано. Ещё по шайбе забросили Сэм Беннетт и Радко Гудас.

У «Блю Джекетс» отличились Оливер Бьёркстранд и Зак Далпе.

Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 32 броска из 34. Форвард «Флориды» Никита Гусев и защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков результативными действиями не отметились.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ, Кныжов забросил шайбу.

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