«Флорида» одержала победу над «Коламбусом» в матче НХЛ, Бобровский отразил 34 броска

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» взяла верх над «Колмбус Блю Джекетс».

Матч, который проходил в «Би-Би-энд-Ти-центре» в Санрайзе, завершился победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Флориды» дублем отметился Фрэнк Ватрано. Ещё по шайбе забросили Сэм Беннетт и Радко Гудас.

У «Блю Джекетс» отличились Оливер Бьёркстранд и Зак Далпе.

Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 32 броска из 34. Форвард «Флориды» Никита Гусев и защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков результативными действиями не отметились.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ, Кныжов забросил шайбу.