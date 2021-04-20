Капризов установил рекорд «Миннесоты» по набранным очкам среди новичков

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил рекордное достижение в истории клуба среди игроков, выступающих первый сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис» Капризов забросил шайбу, набрав своё 37-е очко (18 + 19) в нынешнем сезоне. Это новый рекорд клуба по количеству очков среди хоккеистов, проводящих первый сезон в НХЛ.

Россиянин побил достижение Мариана Габорика, который в сезоне-2000/01 набрал 36 (18 + 18) очков в 71 матче.

Ранее сообщалось, что шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Аризону» в НХЛ.