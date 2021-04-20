Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Аризону» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Аризона Койотис».

Встреча, проходившая на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле, завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей по разу отличились Джордан Гринвей, Маркус Юханссон, Кевин Фиала, Юнас Бродин и Кирилл Капризов. Для российского форварда это 18-я шайба в сезоне.

У «Койотис» забрасывали Кристиан Фишер и Алекс Голигоски. Голкипер «Аризоны» Иван Просветов участия в матче не принимал. Защитник Илья Любушкин очков не набрал.

Ранее сообщалось, что Панарин был признан второй звездой игровой недели в НХЛ.