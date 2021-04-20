Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Аризону» в НХЛ
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Встреча, проходившая на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле, завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей по разу отличились Джордан Гринвей, Маркус Юханссон, Кевин Фиала, Юнас Бродин и Кирилл Капризов. Для российского форварда это 18-я шайба в сезоне.
У «Койотис» забрасывали Кристиан Фишер и Алекс Голигоски. Голкипер «Аризоны» Иван Просветов участия в матче не принимал. Защитник Илья Любушкин очков не набрал.
Ранее сообщалось, что Панарин был признан второй звездой игровой недели в НХЛ.