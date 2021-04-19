Панарин признан второй звездой игровой недели в НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила имена трёх лучших игроков прошедшей игровой недели, в числе которых оказался российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.
Панарин признан второй звездой игровой недели в НХЛ
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба НХЛ, российский форвард «Рейнджерс» стал второй звездой недели. Панарин набрал 10 (4 + 6) очков в четырёх матчах.

Первой звездой недели был признан вратарь «Баффало Сейбрз» Дастин Токарски, одержавший две победы в четырёх матчах. В них голкипер в среднем пропускал по 2,27 шайбы и отражал 93,4% бросков.

Третьей звездой недели признан нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун, набравший 8 (3 + 5) очков в четырёх играх.

Ранее сообщалось, что Сорокин признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Айлендерс».

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