Сорокин признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Айлендерс»
- Reuters
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Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась в овертайме со счётом 1:0.
Сорокин отразил 30 бросков из 30, оформив шатаут.
Второй звездой игры признан вратарь «Филадельфии» Брайан Эллиотт, отразивший 27 бросков.
Третья звезда — защитник «Нью-Йорка» Ник Ледди, забросивший единственную шайбу в игре.
Ранее сообщалось, что два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси» в матче НХЛ.