Сорокин признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Айлендерс»

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз».

Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась в овертайме со счётом 1:0.

Сорокин отразил 30 бросков из 30, оформив шатаут.

Второй звездой игры признан вратарь «Филадельфии» Брайан Эллиотт, отразивший 27 бросков.

Третья звезда — защитник «Нью-Йорка» Ник Ледди, забросивший единственную шайбу в игре.

Ранее сообщалось, что два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси» в матче НХЛ.