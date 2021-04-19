Сорокин признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Айлендерс»

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Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз».
Сорокин признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Айлендерс»
  • Reuters
  • © Eric Hartline-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась в овертайме со счётом 1:0.

Сорокин отразил 30 бросков из 30, оформив шатаут.

Второй звездой игры признан вратарь «Филадельфии» Брайан Эллиотт, отразивший 27 бросков.

Третья звезда — защитник «Нью-Йорка» Ник Ледди, забросивший единственную шайбу в игре.

Ранее сообщалось, что два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси» в матче НХЛ.

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