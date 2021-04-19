Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси» в НХЛ
Встреча прошла в Ньюарке и завершилась в пользу гостей — 5:3.
В составе команды из Нью-Йорка отличились Крис Крайдер, Виталий Кравцов, Алекси Лафренье, Мика Зибанеджад и Райан Строум. Хозяева ответили голами Михаила Мальцева, Мариана Студенича и Нико Хишира. Причём Мальцев также отметился результативной передачей.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал два голевых паса.
Ранее сообщалось, что Панарин опередил Валерия Каменского по голевым передачам в НХЛ.