Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси» в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» взял верх над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась в пользу гостей — 5:3.

В составе команды из Нью-Йорка отличились Крис Крайдер, Виталий Кравцов, Алекси Лафренье, Мика Зибанеджад и Райан Строум. Хозяева ответили голами Михаила Мальцева, Мариана Студенича и Нико Хишира. Причём Мальцев также отметился результативной передачей.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал два голевых паса.

Ранее сообщалось, что Панарин опередил Валерия Каменского по голевым передачам в НХЛ.

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