Журналист: «Вашингтон» готов обменять Кузнецова

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«Вашингтон Кэпиталз» может обменять российского форварда Евгения Кузнецова после окончания сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Журналист: «Вашингтон» готов обменять Кузнецова
  • Reuters

«Мне говорят, что действия Евгения Кузнецова начинают существенно раздражать руководство «Кэпиталз». Возможно, что после окончания сезона «Вашингтон» хотел бы выслушать некоторые предложения других клубов о возможном обмене. Кузнецов продолжает быть очень хорошим хоккеистом, однако у «Вашингтона» заканчивается терпение. Будем смотреть, как станет развиваться эта ситуация», — заявил обозреватель Пьер Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.

В нынешнем сезоне Кузнецов сыграл в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ и набрал 29 (9 + 20) очков.

Накануне Кузнецов и его одноклубник, российский вратарь Илья Самсонов, пропустили матч своего клуба из-за опоздания на командное мероприятие. После этого форвард во второй раз в сезоне попал в коронавирусный протокол.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» вновь включил Кузнецова в коронавирусный протокол.

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