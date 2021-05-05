Источник: «Вашингтон» вновь включил Кузнецова в коронавирусный протокол
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Об этом журналист Том Гулитти написал в Twitter. В середине января Кузнецов, а также его российские одноклубники Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустили ряд матчей из-за нарушения коронавирусного протокола НХЛ. Позднее Кузнецов сообщил, что переболел коронавирусом.
В нынешнем сезоне Кузнецов провёл 41 матч и набрал 29 (9 + 20) очков.
Ранее сообщалось, что Овечкин может пропустить матч НХЛ с «Рейнджерс».