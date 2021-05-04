Овечкин может пропустить матч НХЛ с «Рейнджерс»

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может пропустить предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как сообщает обозреватель The Washington Post Саманта Пелл в своём Twitter, по словам главного тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта, участие Овечкина в предстоящем матче считается маловероятным.

В предыдущем матче с «Рейнджерс», прошедшем 4 мая, Овечкин провёл на льду всего 39 секунд. Это была его первая игра после пропуска четырёх матчей из-за травмы.

Предстоящая игра «Вашингтона» и «Рейнджерс» состоится 6 мая.

Ранее Лавиолетт объяснил, почему Овечкин отыграл всего 39 секунд в матче с «Рейнджерс».