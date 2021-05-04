Тренер «Вашингтона» объяснил, почему Овечкин отыграл всего 39 секунд в матче с «Рейнджерс»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт заявил, что российский форвард его команды Александр Овечкин не чувствовал себя комфортно на льду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Рейнджерс».

«Овечкин хорошо чувствовал себя на тренировке утром. Однако на предматчевой разминке не всё было гладко. Тем не менее он вышел на игру, однако после первой смены сказал, что чувствует себя не очень комфортно. Потому мы решили не рисковать. Александр сказал, что у него такие же ощущения, как вчера. Проблем не было, но он чувствовал себя не настолько хорошо, как на раскатке. Он вышел попробовать себя, однако мы решили, что ему лучше пропустить игру. Рецидив травмы? Если бы что-то было не так, он обязательно сказал бы нам об этом. Однако он провёл на льду всего 30 секунд», — приводит слова Лавиолетта русская версия официального сайта НХЛ.

Овечкин не смог продолжить матч, который стал для него первым с 23 апреля. Тогда форвард «Кэпиталз» получил травму в концовке встречи с «Нью-Йорк Айлендерс». В матче с «Рейнджерс» Овечкин отыграл всего 39 секунд.

Ранее сообщалось, что Овечкин в первом матче после травмы сыграл 39 секунд.