Тренер «Тампы» оценил состояние Кучерова, вернувшегося к тренировкам

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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал возвращение форвардов Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса к тренировкам в общей группе команды.
Тренер «Тампы» оценил состояние Кучерова, вернувшегося к тренировкам
  • © Reuters

«Главное для парней — это восстановить выносливость. Разрешение на тренировки с контактом не имеет никакого значения, потому что ни в одном из занятий не происходит много контакта, однако прямо сейчас это повышает их выносливость», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Кучеров не выходил на лёд в нынешнем сезоне из-за операции на бедре, которую он перенёс в конце декабря. Стэмкос не играл с 8 апреля.

Ранее сообщалось, что Кучеров вернулся к тренировкам в общей группе «Тампы».

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