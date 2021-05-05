Тренер «Тампы» оценил состояние Кучерова, вернувшегося к тренировкам

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал возвращение форвардов Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса к тренировкам в общей группе команды.

«Главное для парней — это восстановить выносливость. Разрешение на тренировки с контактом не имеет никакого значения, потому что ни в одном из занятий не происходит много контакта, однако прямо сейчас это повышает их выносливость», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Кучеров не выходил на лёд в нынешнем сезоне из-за операции на бедре, которую он перенёс в конце декабря. Стэмкос не играл с 8 апреля.

Ранее сообщалось, что Кучеров вернулся к тренировкам в общей группе «Тампы».