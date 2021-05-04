«НХЛ была близка к смерти на льду»: одноклубника Овечкина осудили за грубые приёмы против Панарина и Бучневича

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон подвергся критике после скандального эпизода в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс». Он несколько раз ударил лежащего на льду Павла Бучневича, а затем в ходе драки схватил за волосы и повалил на лёд Артемия Панарина, пришедшего на помощь одноклубнику. При этом в ходе стычки у россиянина слетел шлем, и при падении он мог получить серьёзную травму головы, однако отделался повреждением нижней части тела. Хоккейные эксперты и болельщики призвали дисквалифицировать канадца до конца сезона и проверить его психическое здоровье.

Матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимали «Вашингтон Кэпиталз», был богат на события, однако все они отошли на второй план после скандального эпизода, участниками которого стали нападающий гостей Том Уилсон и российские форварды хозяев Павел Бучневич и Артемий Панарин.

Инцидент произошёл на 28-й минуте у ворот столичной команды. После очередной атаки Бучневич оказался на льду, а Уилсон несколько раз ударил его кулаком в голову. К ним подъехали остальные игроки, завязалась потасовка, в ходе которой Панарин попытался оттащить канадца от одноклубника и запрыгнул ему на спину. В ответ тот начал бить россиянина, с которого слетел шлем, а затем Уилсон схватил Артемия за волосы и повалил, продолжая наносить удары. К счастью, при падении он ударился плечом, а не головой.

После произошедшего Панарин не смог продолжить матч. По сообщению американских СМИ, он рискует пропустить концовку сезона. Главный тренер нью-йоркской команды Дэвид Куинн сообщил, что подопечный получил травму нижней части тела, однако чувствует себя нормально. На послематчевой пресс-конференции он резко осудил действия Уилсона.

«В этой игре есть границы, которые нельзя пересекать. Для меня это просто проявление неуважения в целом ко всей игре. У нас в составе есть звёздный игрок, который в данном моменте мог получить действительно серьёзную травму, — цитирует Куинна официальный сайт НХЛ. — Подобное случается с Уилсоном постоянно. И это совершенно не нужно. Вы все видели, что случилось. Повторюсь, что это просто ноль уважения к игре, хоккеистам и всем участникам».

С мнением специалиста был солидарен и нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад.

«На мой взгляд, нужно больше уважать игру и игроков. Честно говоря, я даже не знаю, с чего начать. Это просто ужасно. Никакого уважения. Но даже не знаю, почему я удивляюсь», — добавил хоккеист.

К удивлению многих, по итогам стычки Панарин и Бучневич были удалены на две минуты. Канадец же за свои действия получил двойной малый и 10-минутный дисциплинарный штраф. Отбыв наказание, он вернулся на лёд и даже забросил последнюю шайбу в ворота «Рейнджерс». При этом, уйдя в штрафной бокс, игрок продолжал провоцировать скамейку запасных соперника, улыбался и явно не проявлял сожаления по поводу случившегося. Впоследствии стало известно, что за удар Бучневича ему назначен денежный штраф в размере $5000.

В «Вашингтоне» также повели себя весьма неоднозначно. После матча на их странице в Twitter появился шуточный пост с фотографией Уилсона и подписью «Мы выбираем насилие». Спустя полчаса он был удалён, однако многие успели отметить, насколько некорректно повела себя пресс-служба команды в данной ситуации.

На сторону канадца встал и главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт.

«Мне показалось, что это ерунда. Контактная игра. У ворот изначально что-то такое происходило, какая-то толкучка. Несколько игроков присоединились к этой потасовке. Такое часто случается», — прокомментировал эпизод Лавиолетт.

Однако инцидент мог закончиться куда более плачевно, учитывая, что в момент падения на Панарине не было шлема. Именно поэтому болельщики, специалисты и журналисты, в том числе из Северной Америки, выступили с резкой критикой действий Уилсона. Они призвали не только наказать зачинщика драки, но и проверить его психическое здоровье.

Так, журналист Рик Карпинелло раскритиковал арбитров матча и департамент безопасности игроков, которым, по его мнению, руководят «трусливые и некомпетентные люди». По его словам, судьи дали канадцу слишком мягкое наказание, а чиновники никак не отреагировали на «акт чистого насилия».

Обозреватель Ларри Брукс сравнил поведение Уилсона с уличными разборками 1970-х годов. Он отметил, что от решения руководства НХЛ по этому эпизоду будет зависеть дальнейшая репутация лиги. По его мнению, нарушитель должен быть дисквалифицирован до конца сезона, включая плей-офф.

«Посмотрите и убедитесь, насколько НХЛ была близка к смерти на льду… Это был не просто поступок, достойный низкопробной лиги, от печально известного охотника за головами, которого пять раз дисквалифицировали в НХЛ. Было страшно, насколько близок был его первый удар, когда он схватил Панарина за волосы, к катастрофическим последствиям. Если бы россиянин со всей силы ударился о лёд не плечом, а головой, то НХЛ бы пришлось расследовать смерть», — посетовал Брукс.

К решительным действиям против форварда призвал и журналист Кен Кэмпбелл.

«Намылить, смыть, повторить. НХЛ нужны такие игроки, как Том Уилсон, чтобы защитить людей от таких, как Том Уилсон. Лига обязана как минимум отстранить его от оставшихся четырёх матчей регулярного чемпионата и плей-офф. Уже давно нужно было перестать всё спускать с рук этому парню», — уверен Кэмпбелл.

В свою очередь, Грег Вышински напомнил, что Уилсон не впервые отмечается крайне грубыми действиями в отношении соперников: «Он — козёл отпущения на случай скандалов, потому что у него длинный список конфликтов с департаментом безопасности игроков, в том числе и в нынешнем сезоне».

Так, в марте 2021-го защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло был госпитализирован после удара в голову от нападающего. Изначально судьи не усмотрели грубости в его действиях, однако затем он был дисквалифицирован на семь матчей. А в сентябре 2018-го во время матча с «Сент-Луисом» канадец на большой скорости въехал в Оскара Судквиста, в результате чего тот получил удар плечом в голову и долго не мог прийти в себя и подняться со льда. За тот приём Уилсон был наказан 20-матчевой дисквалификацией.

В отчётном матче «Рейнджерс» на момент потасовки вели со счётом 3:2, однако инцидент и потеря одного из лидеров негативно сказались на настрое команды. Хоккеисты «Вашингтона» же, напротив, почувствовали уверенность и довели игру до победы — 6:3.

Первый российский тафгай в НХЛ Андрей Назаров предположил, что Уилсон лишь выполнял установку главного тренера, славящегося своей готовностью добиться желаемого любой ценой.

«Устал повторять, что драки в хоккее — это часть бизнеса, в НХЛ они прекрасно продаются. Не удивлюсь, если продажа маек с фамилией Уилсона в разы увеличится. В поведении Тома нет ничего удивительного, просто посмотрите на итоговый счёт на табло», — приводит слова Назарова «Чемпионат».