Источник: Панарин больше не сыграет в текущем сезоне

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выбыл до конца сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы.

Об этом сообщает в Twitter обозреватель Эллиотт Фридман. Панарин получил повреждение нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:6), где упал на лёд во время потасовки с форвардом соперника Томом Уилсоном.

До окончания сезона «Рейнджерс» осталось три матча, команда уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. На счету Панарина — 58 (17+41) очков в 42 поединках регулярного чемпионата.

Ранее Панарин подрался с Уилсоном и досрочно завершил матч с «Вашингтоном».