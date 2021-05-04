Источник: Панарин больше не сыграет в текущем сезоне
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Об этом сообщает в Twitter обозреватель Эллиотт Фридман. Панарин получил повреждение нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:6), где упал на лёд во время потасовки с форвардом соперника Томом Уилсоном.
До окончания сезона «Рейнджерс» осталось три матча, команда уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. На счету Панарина — 58 (17+41) очков в 42 поединках регулярного чемпионата.
Ранее Панарин подрался с Уилсоном и досрочно завершил матч с «Вашингтоном».