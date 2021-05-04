Главный тренер «Рейнджерс» рассказал о состоянии Панарина после драки с Уилсоном
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«К счастью, с Панариным всё в порядке. Что же касается поступка Уилсона, то нельзя пересекать некую грань. Я воспринимаю подобного рода вещи как полное отсутствие уважения к игре. Один из самых звёздных игроков лиги мог серьёзно пострадать в этом инциденте», — заявил Куинн после матча.
В середине второго периода у ворот «Вашингтона» сперва нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон напал на уже почти лежавшего на льду Павла Бучневича, а затем жёстко повалил Артемия Панарина. При этом россиянин перед падением потерял шлем. После инцидента Панарин на лёд не возвращался.
Ранее сообщалось, что Панарин больше не сыграет в текущем сезоне.