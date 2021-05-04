Главный тренер «Рейнджерс» рассказал о состоянии Панарина после драки с Уилсоном

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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз» (3:6) высказался о состоянии капитана команды Артемия Панарина.
Главный тренер «Рейнджерс» рассказал о состоянии Панарина после драки с Уилсоном
  • © Reuters

«К счастью, с Панариным всё в порядке. Что же касается поступка Уилсона, то нельзя пересекать некую грань. Я воспринимаю подобного рода вещи как полное отсутствие уважения к игре. Один из самых звёздных игроков лиги мог серьёзно пострадать в этом инциденте», — заявил Куинн после матча.

В середине второго периода у ворот «Вашингтона» сперва нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон напал на уже почти лежавшего на льду Павла Бучневича, а затем жёстко повалил Артемия Панарина. При этом россиянин перед падением потерял шлем. После инцидента Панарин на лёд не возвращался.

Ранее сообщалось, что Панарин больше не сыграет в текущем сезоне.

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