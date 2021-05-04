Назаров назвал избившего Панарина хоккеиста «Вашингтона» очень полезным игроком
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«С удовольствием посмотрел встречу между «Рейнджерс» и «Вашингтоном». Захватывающая во всех смыслах игра, которую перевернул канадский нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон. Человек, который может и подраться, и сыграть результативно. Это очень полезный хоккеист. Драки в хоккее — это часть бизнеса, в НХЛ они прекрасно продаются. В поведении Тома нет ничего удивительного, просто посмотрите на итоговый счёт на табло. Мы с главным тренером «Вашингтона» Питером Лавиолеттом вместе работали в «Бостон Брюинз». Плотно общались с ним. Любимая фраза Лавиолетта: «Результат превыше всего, а как он достигнут — без разницы». Правильно ли поступил Уилсон? Думаю, что он выполнял установку тренера», — сказал Назаров «Чемпионату».
Во время второго периода Уилсон сначала ударил в голову форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича, а затем повалил на лёд и его одноклубника, Артемия Панарина.
Ранее главный тренер «Рейнджерс» рассказал о состоянии Панарина после драки с Уилсоном.