Корнилов: Кузнецов проводит не лучший сезон, обмен может быть рассмотрен

Хоккейный эксперт и комментатор Кирилл Корнилов высказался о слухах насчёт готовности руководства «Вашингтон Кэпиталз» рассмотреть вариант с обменом российского нападающего Евгения Кузнецова.

«По факту Евгений Кузнецов проводит не лучший сезон, потому обмен может быть рассмотрен. Сам же по себе он классный форвард. В нынешнем сезоне не заладилось: там протокол по дисциплине, история с запрещёнными веществами. По игре он, я не скажу, что сбавил, но выступает не с той энергией, как мы привыкли видеть. Я советовать не могу, но Кузнецову надо перезагрузиться. Для «Вашингтона» он всё-таки — далеко не последний человек. В своё время без него клуб не выиграл бы кубок Стэнли», — цитирует «Спорт-Экспресс» Корнилова.

В текущем сезоне Кузнецов провёл 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 29 (9 + 20) очков.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» готов обменять Кузнецова.