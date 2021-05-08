11 голов в 11 матчах и рекорд клуба по передачам среди новичков: как Капризов становится новой российской звездой в НХЛ

Кирилл Капризов продолжает укрепляться в статусе одной из главных российских звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в нынешнем сезоне. В последних 11 матчах нападающий «Миннесоты» записал на свой счёт 11 голов и трижды ассистировал партнёрам. Это позволило ему не только выйти на первое место по числу заброшенных шайб среди соотечественников, но и установить клубный рекорд по количеству результативных передач в регулярном чемпионате. Почему дебютант уже сейчас заслуживает сравнения с Александром Овечкиным — в материале RT.

Кирилл Капризов остаётся одним из самых обсуждаемых хоккеистов нынешнего сезона НХЛ. Новичок «Миннесота Уайлд» успел переписать несколько клубных рекордов и на данный момент занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги среди россиян, уступая по этому показателю лишь Артемию Панарину. Очередной бенефис форварда пришёлся на противостояние с «Анахайм Дакс», по ходу которого он выступил как в роли ассистента, так и голеадора.

Уже на восьмой минуте первого периода Капризов поучаствовал в результативной атаке хозяев и помог им восстановить равенство в счёте. 97-й номер открылся за воротами соперника, получил пас от Матса Цуккарелло и в касание переадресовал шайбу на надвигавшегося на пятак Виктора Раска. Швед легко переиграл Джона Гибсона и помог россиянину записать в свой актив 22-ю голевую передачу в сезоне. Ранее в истории «Уайлд» ни одному новичку не удавалось добиваться подобного, а предыдущий рекорд принадлежал Филипу Кубе (21), причём чеху для этого потребовалось провести на 22 матча больше — 75.

Впоследствии коллективы забросили ещё по два раза, в связи с чем определение победителя было отложено до овертайма. И именно в этот момент роль лидера вновь взял на себя Капризов. В дебюте пятиминутки нападающий подхватил шайбу на своей трети площадки, в одиночку прорвался к чужим воротам и со второй попытки огорчил Гибсона.

Таким образом, россиянин во второй раз в сезоне отличился в овертайме и вышел на первое место по данному показателю среди соотечественников и на четвёртое — во всей лиге. А приятным дополнением стало звание второй звезды дня.

Неудивительно, что по окончании встречи партнёры по «Миннесоте» были поражены мастерством Капризова. Тот же Йоэль Эрикссон Эк восхитился действиями россиянина и признался, что считает его «особенным игроком».

«Каждый раз, когда он получает шайбу, ты буквально чувствуешь, что Кирилл может с ней сотворить что-то невероятное. И вся арена это чувствует. Без разницы, против кого играет Капризов, кто его опекает. Он создаёт множество голевых моментов, и это для «Миннесоты» очень здорово... Повторю, что он — особенный хоккеист, и мы все часто об этом говорим. В его игре много энергии. Капризов всегда горит желанием побеждать. Он отличный одноклубник. Сражается за шайбу в каждом эпизоде, чем заводит остальных ребят, делает команду вокруг себя лучше. Мы рады, что у него такая воля к победе и тяга к шайбе. Это очень здорово», — цитирует Эрикссона Эка пресс-служба НХЛ.

Стоит отметить, что за последнюю неделю у хоккеистов «Миннесоты» было достаточно поводов, чтобы восхищаться мастерством Капризова. Ни в одном из последних пяти матчей нападающий не покидал лёд без очков, благодаря чему повторил собственный рекорд по продолжительности результативной серии. При этом особенно он покуражился в ходе двух спаренных встреч с «Вегасом». В первой из них он отметился голом и передачей и помог «Миннесота Уайлд» одержать победу в основное время, а во второй — оформил дубль. Обидно, что тогда партнёры не поддержали порыв россиянина, и «Уайлд» уступил в овертайме (2:3).

При этом одним из самых обсуждаемых эпизодов второго матча стала потасовка с участием Капризова. В середине первого периода тот не очень удачно обработал шайбу в средней зоне и угодил под жёсткий силовой приём в исполнении Николаса Хага. Одноклубникам россиянина не понравилось подобное отношение к своей молодой звезде, в связи с чем на льду завязалась массовая драка. Сам Кирилл не остался в стороне и бросился на защитника Зака Уайтклауда. Причём его не смутило то, что 24-летний канадец тяжелее его на пять килограммов (96 кг) и на 13 см выше. Форвард «Миннесоты» пусть и пропустил несколько ударов, но вовремя перевёл соперника в партер, совершив классический проход в одну ногу. На земле преимущество уже было на его стороне, на что указывает разбитый нос оппонента.

Также вспоминается хет-трик Капризова в противостоянии с «Аризоной» или гол и две передачи в дебютной игре с «Лос-Анджелесом». Но, в отличие от многих новичков, Кирилл поражает своей стабильностью — несвойственное качество для игроков, ранее не выступавших в заокеанской лиге. Начиная с 18 апреля он провёл 11 матчей и записал на свой счёт 11 голов и три передачи, не сумев отличиться лишь в двух встречах. И если по количеству очков форвард «Миннесоты» стал лишь седьмым за этот период, то по числу заброшенных шайб занял первое место. Ближайшим преследователем стал Сэм Райнхарт из «Баффало», десять раз поразивший ворота противника.

Таким образом, за три матча до окончания регулярки Капризов имеет в своём активе 49 (27 + 22) очков и является не только лучшим бомбардиром «Уайлд», но и главным российским снайпером сезона. В списке НХЛ он опережает даже девятикратного обладателя «Морис Ришар Трофи» Александра Овечкина и делит седьмое место с Брэдом Маршаном. Да, побороться с Остоном Мэттьюсом (40 голов) не получится, но даже этот результат можно считать более чем впечатляющим.

В целом уже сейчас можно сказать, что Капризов провёл один из самых ярких дебютных сезонов в НХЛ среди российских хоккеистов. Это может показаться спорным, ведь тот же Овечкин заработал 106 (52 + 54) баллов в сезоне-2005/06, а Евгений Малкин год спустя — 85 очков (33 + 52). Но необходимо учитывать, что нынешняя регулярка включает в себя всего 56 встреч вместо привычных 82, вследствие чего необходимо обращать внимание не на общее количество набранных очков, а на их число в среднем за игру.

На данный момент Капризов имеет в активе 0,92 очка в среднем за матч — восьмой результат среди российских хоккеистов лиги в первом сезоне. Немного выше расположились Алексей Яшин (0,95), Артемий Панарин (0,96), Сергей Фёдоров (1,03), Алексей Жамнов (1,06) и Сергей Макаров (1,08). Возглавляют же рейтинг вышеназванные Малкин (1,09) и Овечкин (1,31).

Если брать в расчёт исключительно голы, то здесь Капризов выглядит ещё более впечатляюще. В среднем за встречу он забрасывает по 0,51 шайбы — третий показатель среди отечественных игроков. Обходят его лишь тот же Овечкин (0,64) и Павел Буре (0,52). Однако у Кирилла ещё есть время, чтобы подняться на вторую строчку.

Учитывая подобные успехи, неудивительно, что Капризова уже сейчас считают новой российской звездой в НХЛ и проводят параллели между новоиспечённым лидером «Миннесоты» и действующим капитаном «Вашингтона». Причём разговор идёт не о манере игры, а о влиянии на коллектив. Ещё в преддверии чемпионата подобное мнение выражал наставник «Уайлд» Дин Эвасон, а впоследствии с этим согласился известный журналист The Athletic Майкл Руссо.

«Он его не сравнивал как игрока, это было сравнение на тему того, как Капризов влияет на команду. Кирилл — важный человек в раздевалке «Миннесоты». Вокруг него образуется команда. Именно в этом можно провести параллели с Овечкиным. Люди притягиваются к Капризову, люди восхищаются им. Ови приехал в молодом возрасте в Америку, и как только зашёл в раздевалку «Кэпиталз», покорил всех», — объяснил Руссо феномен Капризова.

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Что касается влияния на коллектив, то здесь нельзя недооценивать достижения Капризова. В нынешнем сезоне «Миннесота» имеет в активе 34 победы в 53 матчах, а также 68,9% набранных очков — лучший результат команды в истории. Для сравнения: «Вашингтон» в чемпионате-2005/06 записал себе в актив лишь 42,7% баллов — меньше только у «Сент-Луиса», «Питтсбурга» и «Чикаго».

Безусловно, в плане стиля игры Кирилл и Александр заметно отличаются. И причина здесь во многом кроется в разнице габаритов. Капризов ниже Овечкина на 16 см (175 см — 191 см) и попросту не может действовать в столь же силовой манере, как лидер «Кэпиталз». Однако он очень техничен, нацелен на ворота и не боится брать игру на себя, что позволяет поставить его в один ряд с соотечественником.

Вопрос лишь в том, сумеет ли Капризов прогрессировать с такой же скоростью, как Овечкин, и будет ли чувствовать себя так же уверенно во втором сезоне. Первый уже получился выдающимся, подтверждением чего являются как ряд побитых рекордов, так и статус главного претендента на «Колдер Трофи». В споре за награду посоперничать с ним может разве что Джейсон Робертсон из «Далласа» (16 + 27), но это кажется маловероятным.