Хоккеист Семёнов перешёл из «Авангарда» в клуб НХЛ «Торонто»

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» объявил о переходе российского нападающего омского «Авангарда» Кирилла Семёнова.
Хоккеист Семёнов перешёл из «Авангарда» в клуб НХЛ «Торонто»
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Как сообщается на сайте канадского клуба, с 26-летним игроком подписан контракт новичка, который рассчитан на один год и вступает в силу с сезона-2021/22.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Семёнов сыграл 60 матчей и набрал 26 очков (10 + 16). В плей-офф он провёл 23 встречи и отметился четырьмя заброшенными шайбами и пятью голевыми пасами.

Вместе с «Авангардом» Семёнов стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов высказался о своём выступлении в дебютном сезоне в НХЛ.

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