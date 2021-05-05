Хоккеист Семёнов перешёл из «Авангарда» в клуб НХЛ «Торонто»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» объявил о переходе российского нападающего омского «Авангарда» Кирилла Семёнова.

Как сообщается на сайте канадского клуба, с 26-летним игроком подписан контракт новичка, который рассчитан на один год и вступает в силу с сезона-2021/22.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Семёнов сыграл 60 матчей и набрал 26 очков (10 + 16). В плей-офф он провёл 23 встречи и отметился четырьмя заброшенными шайбами и пятью голевыми пасами.

Вместе с «Авангардом» Семёнов стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов высказался о своём выступлении в дебютном сезоне в НХЛ.