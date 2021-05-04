Капризов высказался о своём выступлении в дебютном сезоне в НХЛ

Российский форвард клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от дебютного сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«В первых играх в любой лиге, в любом возрасте надо привыкнуть. Но проходит три-четыре матча, и уже спокойно себя чувствуешь. Кто-то говорит, что в первый год только привыкаешь, я стараюсь на эти слова не обращать внимания. Ну и что, что первый год? Хочется хорошо играть, доказывать, как не в первый год», — приводит слова Капризова «Чемпионат».

Он отметил, что не хочет делать прогнозы о том, как «Миннесота» выступит в предстоящем плей-офф.

«Просто нужно выходить, стараться играть в свой хоккей, и всё получится. Жалеть не надо ни о чём. А если бы уехал и что-то не получилось бы? Сказали бы: «Ну надо было ещё поиграть». Тут как пойдёт, считаю, всё нормально получилось. Может быть, надо было раньше ехать, может, позже. Как есть — так есть. Сами знаете, у всех разное мнение, не надо слушать ничего. Есть своя голова на плечах», — добавил форвард.

24-летний Капризов в нынешнем, дебютном сезоне в НХЛ уже сыграл в 51 матче и записал в свой актив 45 (24 + 21) очков.

Ранее сообщалось, что Панарин пропустит оставшиеся матчи регулярного сезона НХЛ из-за травмы.