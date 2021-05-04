Панарин пропустит оставшиеся матчи регулярного сезона НХЛ из-за травмы

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит оставшиеся в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) матчи команды из-за травмы.

Об этом сообщил главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн, слова которого передаёт журналист Винс Меркольяно в своём Twitter.

Панарин получил травму в драке, произошедшей в матче «Рейнджерс» с «Вашингтон Кэпиталз».

До окончания сезона «Рейнджерс» осталось три матча, но команда уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. В активе Панарина 58 (17 + 41) очков в 42 сыгранных встречах.

Ранее сообщалось, что Овечкин может пропустить матч НХЛ с «Рейнджерс».