Панарин пропустит оставшиеся матчи регулярного сезона НХЛ из-за травмы
- Reuters
Об этом сообщил главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн, слова которого передаёт журналист Винс Меркольяно в своём Twitter.
Панарин получил травму в драке, произошедшей в матче «Рейнджерс» с «Вашингтон Кэпиталз».
До окончания сезона «Рейнджерс» осталось три матча, но команда уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. В активе Панарина 58 (17 + 41) очков в 42 сыгранных встречах.
Ранее сообщалось, что Овечкин может пропустить матч НХЛ с «Рейнджерс».