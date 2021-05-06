Капризов впервые подрался в НХЛ и разбил нос хоккеисту «Вегаса»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» (2:3 ОТ) произошла потасовка между российским игроком команды хозяев Кириллом Капризовым и канадским хоккеистом гостей Заком Уайтклаудом.

В середине первого периода встречи Капризов сцепился с Уайтклаудом. Канадец повалил россиянина на лёд, но тот мгновенно вскочил на ноги и броском повалил соперника. У защитника «Вегаса» оказался разбит нос.

Kirill Kaprizov is a TOUGH customer, don’t mess with the Russian #mnwildpic.twitter.com/9xccR72iB9 — Alex Micheletti (@AlexMicheletti) May 6, 2021

Капризов проводит свой дебютный сезон в НХЛ, для него эта драка стала первой в НХЛ.

Ранее сообщалось, что дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче НХЛ с «Вегасом».