Капризов впервые подрался в НХЛ и разбил нос хоккеисту «Вегаса»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» (2:3 ОТ) произошла потасовка между российским игроком команды хозяев Кириллом Капризовым и канадским хоккеистом гостей Заком Уайтклаудом.
Капризов впервые подрался в НХЛ и разбил нос хоккеисту «Вегаса»
  • © Reuters

В середине первого периода встречи Капризов сцепился с Уайтклаудом. Канадец повалил россиянина на лёд, но тот мгновенно вскочил на ноги и броском повалил соперника. У защитника «Вегаса» оказался разбит нос.

Капризов проводит свой дебютный сезон в НХЛ, для него эта драка стала первой в НХЛ.

Ранее сообщалось, что дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче НХЛ с «Вегасом».

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