«Миннесота» в овертайме обыграла «Анахайм», Капризов забросил победную шайбу
- Reuters
Встреча, проходившая в «Эксел Энерджи-центре» в Миннесоте, завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (ОТ).
В составе «Уайлд» отличились Виктор Раск, Нико Штурм, Йоэль Эрикссон Эк и Кирилл Капризов, забросивший победную шайбу на 17-й секунде овертайма. Также на счету российского форварда результативная передача.
У «Анахайма» отметились Макс Комтуа, Адам Хенрик и Дерек Грант. Российский нападающий Александр Волков записал на свой счёт один ассист.
Ранее Уилсон высказался о драке в матче с «Рейнджерс».