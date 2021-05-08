«Миннесота» в овертайме обыграла «Анахайм», Капризов забросил победную шайбу

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Анахайм Дакс».
«Миннесота» в овертайме обыграла «Анахайм», Капризов забросил победную шайбу
  • Reuters

Встреча, проходившая в «Эксел Энерджи-центре» в Миннесоте, завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (ОТ).

В составе «Уайлд» отличились Виктор Раск, Нико Штурм, Йоэль Эрикссон Эк и Кирилл Капризов, забросивший победную шайбу на 17-й секунде овертайма. Также на счету российского форварда результативная передача. 

У «Анахайма» отметились Макс Комтуа, Адам Хенрик и Дерек Грант. Российский нападающий Александр Волков записал на свой счёт один ассист.

Ранее Уилсон высказался о драке в матче с «Рейнджерс».

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