Уилсон — о драке в матче с «Рейнджерс»: мне показалось это обычной потасовкой

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал шумиху вокруг его драки с российскими хоккеистами «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Никогда бы не подумал, что это так сильно будет обсуждаться. Мне показалось это обычной потасовкой. Думаю, что у хоккеистов, которые принимали участие в этом моменте, было такое же ощущение. Но, конечно, после матча это стало обсуждаться с новой силой. Их игрок пошёл на ворота и пнул нашего вратаря, попал в него своей клюшкой. С юного возраста учат защищать голкипера, чем я и занимался. Потом другой хоккеист прыгнул мне на спину, и я думаю, что первая реакция любого человека — сбросить его и повалить на лёд. Вот о чём я думал в тот момент», — приводит слова Уилсона The Washington Post.

По втором периоде матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Рейнджерс», прошедшего 4 мая, во время стычки у ворот «Кэпиталз» Уилсон сначала ударил лежавшего на льду Павла Бучневича, а потом опрокинул на лёд подоспевшего на выручку Панарина, который в результате произошедшего получил травму и выбыл до конца сезона.

Ранее появилась информация, что Уилсон и Александр Овечкин связывались с Артемием Панариным после драки на матче НХЛ.