Источник: Уилсон и Овечкин связывались с Панариным после драки на матче НХЛ

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон и капитан команды Александр Овечкин связывались с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным после инцидента на матче команд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Источник: Уилсон и Овечкин связывались с Панариным после драки на матче НХЛ
  • Reuters

По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, Уилсон и Овечкин из «Вашингтона» связывались с Панариным, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке после инцидента.

По втором периоде матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Рейнджерс», прошедшего 4 мая, во время стычки у ворот «Кэпиталс» Уилсон сначала ударил лежавшего на льду Павла Бучневича, а потом опрокинул на лёд подоспевшего на выручку Панарина, который в результате произошедшего получил травму и выбыл до конца сезона.

Ранее сообщалось, что НХЛ оштрафовала «Рейнджерс» за критику решения департамента безопасности игроков.

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