Источник: Уилсон и Овечкин связывались с Панариным после драки на матче НХЛ
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По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, Уилсон и Овечкин из «Вашингтона» связывались с Панариным, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке после инцидента.
По втором периоде матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Рейнджерс», прошедшего 4 мая, во время стычки у ворот «Кэпиталс» Уилсон сначала ударил лежавшего на льду Павла Бучневича, а потом опрокинул на лёд подоспевшего на выручку Панарина, который в результате произошедшего получил травму и выбыл до конца сезона.
Ранее сообщалось, что НХЛ оштрафовала «Рейнджерс» за критику решения департамента безопасности игроков.