НХЛ оштрафовала «Рейнджерс» за критику решения департамента безопасности игроков

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение оштрафовать «Нью-Йорк Рейнджерс» за публичные комментарии клуба и его представителей.

Как сообщает пресс-служба лиги, клуб оштрафован на $250 тыс.

«Публичные комментарии «Рейнджерс», которые носили личный характер и унижали достоинство руководителя лиги, что является недопустимым. Хотя мы и не ждем, что клубы будут согласны с каждым решением департамента безопасности игроков, степень, в которой «Рейнджерс» выразили своё несогласие, была неприемлемой. Ужасно несправедливо ставить под сомнение профессионализм Джорджа Парроса и его преданность своей работе и департаменту безопасности игроков», — заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

«Рейнджерс» и, в частности, главный тренер клуба Дэвид Куинн публично раскритиковали решение департамента безопасности игроков не дисквалифицировать нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона за его действия в отношении форварда Артемия Панарина, который в результате инцидента получил травму и выбыл из строя до конца сезона.

Ранее сообщалось, что НХЛ оштрафовала Уилсона за грубость в отношении Бучневича.