Капризов — вторая звезда игрового дня в НХЛ

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Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой завершившегося игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Капризов — вторая звезда игрового дня в НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. В матче регулярного чемпионата лиги Капризов принёс «Миннесоте» победу над «Анахайм Дакс» (4:3), забросив решающую шайбу в овертайме. Также на его счету результативная передача.

Третьей звездой стал нападающий «Аризона Койотис» Конор Гарленд, в активе которого заброшенная шайба и две передачи в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2).

Первой звездой дня назван форвард «Даллас Старз» Джо Павелски, который в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:2) набрал четыре очка (2 + 2).

Ранее Капризов установил рекорд «Миннесоты» по передачам среди новичков.

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