Капризов установил рекорд «Миннесоты» по передачам среди новичков

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Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов обновил клубный рекорд по количеству результативных передач для игроков, проводящих первый сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Капризов установил рекорд «Миннесоты» по передачам среди новичков
  • Reuters

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:3 ОТ) Капризов набрал два очка (1+1), доведя количество результативных передач в сезоне до 22-х. Как сообщает Twitter лиги, это новый рекорд клуба среди новичков. Предыдущее достижение принадлежало Филиппу Кубе.

Всего на счету Капризова 49 (27+22) очков в 53 встречах текущего сезона.

Ранее сообщалось,  что Зидан и Гаттузо — главные кандидаты на пост главного тренера «Ювентуса».

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