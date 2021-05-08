СМИ: Зидан и Гаттузо — основные кандидаты на пост главного тренера «Ювентуса»

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Основными кандидатами на должность главного тренера «Ювентуса» являются наставник «Реала» Зинедин Зидан и Дженнаро Гаттузо, который в данный момент работает в «Наполи».
СМИ: Зидан и Гаттузо — основные кандидаты на пост главного тренера «Ювентуса»
  • Reuters

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport. По информации источника, Зидан является давней целью президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, но проблему составляет высокая зарплата специалиста. В связи с этим Гаттузо, который близок к уходу из «Наполи» после окончания сезона, может стать более приемлемым вариантом для туринцев.

Нынешним главным тренером «Ювентуса» является Андреа Пирло. Он возглавил команду летом 2020 года. На данный момент клуб занимает третье место в таблице Серии А с 69 очками и впервые за десять лет останется без титула чемпиона Италии.

Ранее сообщалось, что Роналду не будет продлевать контракт с «Ювентусом» и вернётся в Португалию.

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